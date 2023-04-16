ختام رائع للدورة الرمضانية لكرة السرعة بإنبي

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات الدورة الرمضانية لكرة السرعة لأعضاء الجمعية العمومية بنادي إنبي ، والتي أقيمت علي ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ،وتحت رعاية مجلس إدارة نادي إنبي.

وحرص المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على كرة السرعة بالنادى وعادل شفيق المدير الفنى لكرة السرعة، وبكر عبد العزيز المدير الإدارى للعبة كرة السرعة ، علي حضور نهائيات البطولة وتوزيع الجوائز علي أصحاب المراكز الأولي .

و شهدت البطولة مشاركة قياسية من أعضاء الجمعية العمومية ، حيث أقيمت الدورة لجميع الأعمار السنية ( سولو /فردى ) من الجنسين ( أولاد / بنات ) .

وشهدت منافسات البطولة فى سولو البنات فوز هالة أحمد بالمركز الأول هانيا ابو جبل بالمركز الثانى و نور أحمد بالمركز الثالث ، فيما شهدت نفس المنافسات فى الأولاد فوز عبدالله أحمد بالمركز الأول وحمزة أحمد ثانيا وأحمد مصطفى ثالثا.

وفي الفردى، جاءت هالة أحمد في المركز الأول ونور أحمد ثانيا وهانيا أبو جبل ثالثا ، وفى البنين ،فاز اللاعب عبدالله أحمد بالمركز الأول وحمزة أحمد ثانيا وأيمن السعيد ثالثا .

فيما فاز بكأس أحسن لاعب فى فئة " الأولاد" اللاعب عبدالله احمد وفئة "البنات" اللاعبة هالة أحمد مصطفى .

إتسم ختام الدورة بالروح الرياضية العالية بين العاملين وبين أبناء العاملين وسط تنظيم مميز ورائع للدورة .

يذكر أن فريق كرة السرعة قد شارك فى الدورة الودية لمعرض سبورت إكسبو 2023 فى فبراير الماضى تحت قيادة بطل العالم فى كرة السرعة عادل شفيق .