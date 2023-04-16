فيديو.. مرتضى منصور يعلن التقدم بشكوى للفيفا بعد العنصرية ضد شيكابالا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد العنصرية التي تعرض لها محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق من جماهير النادي الأهلي في الساعات الأخيرة.

شيكابالا يرد على هجوم جماهير الأهلي خلال مباراة فاركو

وكانت الجماهير الحاضرة خلال مواجهة الأهلي وفاركو قد شنت هجوم على قائد القلعة البيضاء، حيث قاموا بسبه

هو ووالدته المتوفية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 39 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث في حين يتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة.

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