البنك الأهلي يفوز على طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - فاز البنك الأهلي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر بطولة الدوري المصري.

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جاء هدف البنك الأهلي الأول، من تسديدة لمحمد هلال في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول ثم أضاف أسامة فيصل هدف البنك الأهلي الثاني في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة صعد البنك الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز السابع عشر ولديه 17 نقطة.

تشكيل البنك الأهلي: حراسة المرمي.. محمد أبو جبل خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار

_ محمد بسيوني _ يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر خط الهجوم.. أسامة فيصل.

تشكيل طلائع الجيش: أحمد مسعود في مركز حراسة المرمي خط الدفاع: الرباعي أحمد زولا، محمد فتح الله ، خالد سطوحي، أحمد متعب خط الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة خط الهجوم : أحمد سمير، كريم طارق، خالد قمر.

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