إنبي يضرب الزمالك بثنائية في دوري الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الشباب تحت 19 سنة ، مواليد 2003 ، فوزاً هاماً على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف ،على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17، ضمن منافسات دورى الجمهورية للشباب .

قدم الفريق البترولى واحدة من أقوى وأمتع مبارياته هذا الموسم ، ونجح فى فرض سيطرته الهجومية، ورغم تقدم الزمالك بهدف فى بداية المباراة ، إلا أن الفريق البترولى بفضل هجومه الكاسح نجح في إحراز هدفين رائعين عن طريق المميز عمر رضا فى الدقيقتين 20 ، 55

حضر اللقاء عماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين ووليد رمضان المدير

الإدارى لقطاع الناشئين وعدد من مدربى القطاع ، ومن جانب الزمالك أحمد حسام "ميدو" .

ويقود فريق 19 سنة مواليد 2003 جهاز فني يضم:

طارق عبدالله المشرف العام على قطاع الشباب وحمام إبراهيم ( مدير فنى ) وأحمدجمال ( مدرب عام ) ،وصلاح عاشور ( مدرب )، وخالد فرحات ( مدرب حراس )

وأحمد كرم ( مدير إدارى )