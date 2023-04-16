شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ما زال مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، يتصدر ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة اليوم والتي حقق فيها فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد سديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود فمرر إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.
بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حصدهم من 24 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 34، بينما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفا. وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم السبت كالتالي
مابولولو الاتحاد 13
احمد الشيخ المحلة 10
رفيق كابو إنبي 8
رزقي حمرون فاركو 8
أحمد زيزو الزمالك 8
محمد شريف الأهلي 7
فاجري لاكاي بيراميدز 7
رمضان صبحي بيراميدز 7
أحمد ياسر ريان سيراميكا 7
حسام حسن سموحة 6
جون أوكولي المقاولون 6
محمد حمدي بيراميدز 6
بنيامين بواتينج سموحة 6
سمير فكرى الداخلية 6
كريم بامبو البنك الأهلي 6