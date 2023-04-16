شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 4 / 2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: تحديد موعد سفر الأهلي إلى المغرب لمواجهة الرجاء المغربي، وفوز البنك الأهلي على طلائع الجيش بثنائية في الدوري.

البنك الأهلى يهزم طلائع الجيش فى صراع الهروب من قاع الدورى حقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. جاء الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد سديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها، ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود فمرر إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.

شهد معسكر حكام النخبة الأفريقى المقام بالقاهرة ويستمر إلى 18 أبريل مشاركة 8 حكام مصريين، وهم أمين عمر ومحمد معروف ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ومعهم على الڤار محمود عاشور وأحمد الغندور ومحمود البنا وعمرو الشناوى. ويشمل المعسكر اختبارات فنية وبدنية لرفع مستوى الحكام.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا بدنيا خاصا لمحمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض لتنفيذه الفترة الحالية. وأدى "الونش" تدريبات بدنية مختلفة قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية استعدادا للمباريات المقبلة.

تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات. وفازت نوران جوهر على النيوزيلندية جويل كينج في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 11-1. عمر جابر ينتظم فى تدريب الزمالك بعد تعافيه من الإصابة انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب الاثنين المقبل في مسابقة الدوري. وشارك جابر فى التدريبات بصورة طبيعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له فى الفترة الماضية.

حدد الجهاز الفني للأهلي 25 أبريل الجاري موعداً للسفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويُنهي مسئولو القلعة الحمراء حالياً إجراءات السفر للمغرب وترتيبات الإقامة هناك قبل المباراة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما ستقام مباراة العودة 29 الشهر ذاته بالمغرب. كولر يُشيد بمستوى محمد شريف بعد فوز الأهلى على فاركو بثلاثية أشاد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، بأداء محمد شريف مهاجم الفريق في مباراة فاركو أمس، الجمعة، فى الدوري والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، وأكد كولر أن محمد شريف لعب دوراً مهماً طوال أحداث اللقاء. ويرى كولر ومعاونوه أن أداء محمد شريف اتسم بالهدوء والثقة فى خط هجوم الأهلي، ونجح فى تقديم الدور الهجومي المطلوب منه، كما سجل هدفاً مميزاً وتحرك بخطورة لخلخلة دفاع فاركو.

يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، السفر من المغرب عقب خوض مباراة الرجاء بدوري الأبطال إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

ويبحث مارسيل كولر ومعاونوه مع إدارة الأهلي فكرة السفر إلى الإمارات من المغرب، توفيراً للوقت والجهد، خاصة أن الفترة المباراتين قليلة للغاية.

أثبتت الأشعة التى خضع لها مدافع الفريق الأول بنادي فاركو رامي صبري إصابته بقطع فى الرباط الصليبي. وسقط رامي صبري على الأرض قبل نهاية لقاء النادي الأهلي أمس بثوانٍ قليلة، وقام مجدي وهبي طبيب الفريق بتشخيص الحالة بعد الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي الذى أكد إصابته بالصليبي.