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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 15-4-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: بات أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهددا بالغياب عن صفوف الفريق الأبيض أمام المقاولون.

أوسوريو يستعين بمدحت عبد الهادى وأحمد مجدى لاستكشاف المقاولون

استعان الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بجهازه المعاون مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، من أجل استكشاف فريق المقاولون العرب قبل المواجهة التى ستجمعهما.

بات أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مهدداً بالغياب عن صفوف الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أوسوريو يضع برنامجا بدنيا خاصا لـ محمود الونش.. وفتوح راحة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا بدنيا خاصا لمحمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض لتنفيذه الفترة الحالية.

انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب الاثنين المقبل في مسابقة الدوري.

يسجل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الظهور الأول مع الفارس الأبيض فى مباراة المقاولون العرب بالدوري.

طالب خوان كارولوس أوسوريو لمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين،من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز،خصوصاً أن الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.