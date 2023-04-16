شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم سموحة فى أول جولات تحديد برونزية دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش على نظيره سموحة بنتيجة3/2 فى إطار أول جولات بلاى أوف تحديد المركزين الثالث و الرابع بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022 ، 2023 .

فيما تنطلق بعد قليل أولى جولات بلاى أوف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023، بين الأهلى والزمالك، للمنافسة على اللقب على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويلتقى كل فريقين فى مباراتين حيث تقام المباراة الأولى اليوم السبت، بينما ستقام المباراة الثانية غدًا الأحد الموافق 16 إبريل الجاري، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الإثنين الموافق 17 إبريل.

وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سموحة وطلائع الجيش.