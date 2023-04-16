شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. الفريق يتدرب بدون راحة وكولر يجتمع بمعاونيه استعدادا لمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة المقبلة من بطولة الدوري.

وواصل الفريق تدريباته بدون راحة، بعد الفوز الذي حققه أمس الجمعة على حساب فريق فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار منافسات البطولة.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة.

وأدت مجموعة اللاعبين التي شاركت بشكل أساسي في مباراة فاركو تدريبات استشفائية، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات بدنية وخططية متنوعة.