شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 4 / 2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: تحديد موعد سفر الأهلي إلى المغرب لمواجهة الرجاء المغربي، وانتظام عمر جابر في تدريبات الزمالك.

شهد معسكر حكام النخبة الأفريقى المقام بالقاهرة ويستمر إلى 18 أبريل مشاركة 8 حكام مصريين، وهم أمين عمر ومحمد معروف ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ومعهم على الڤار محمود عاشور وأحمد الغندور ومحمود البنا وعمرو الشناوى. ويشمل المعسكر اختبارات فنية وبدنية لرفع مستوى الحكام.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا بدنيا خاصا لمحمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض لتنفيذه الفترة الحالية. وأدى "الونش" تدريبات بدنية مختلفة قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية استعدادا للمباريات المقبلة.

تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات. وفازت نوران جوهر على النيوزيلندية جويل كينج في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 11-1. عمر جابر ينتظم فى تدريب الزمالك بعد تعافيه من الإصابة انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب الاثنين المقبل في مسابقة الدوري. وشارك جابر فى التدريبات بصورة طبيعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له فى الفترة الماضية.

حدد الجهاز الفني للأهلي 25 أبريل الجاري موعداً للسفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويُنهي مسئولو القلعة الحمراء حالياً إجراءات السفر للمغرب وترتيبات الإقامة هناك قبل المباراة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما ستقام مباراة العودة 29 الشهر ذاته بالمغرب.

يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، السفر من المغرب عقب خوض مباراة الرجاء بدوري الأبطال إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

ويبحث مارسيل كولر ومعاونوه مع إدارة الأهلي فكرة السفر إلى الإمارات من المغرب، توفيراً للوقت والجهد، خاصة أن الفترة المباراتين قليلة للغاية.

أثبتت الأشعة التى خضع لها مدافع الفريق الأول بنادي فاركو رامي صبري إصابته بقطع فى الرباط الصليبي. وسقط رامي صبري على الأرض قبل نهاية لقاء النادي الأهلي أمس بثوانٍ قليلة، وقام مجدي وهبي طبيب الفريق بتشخيص الحالة بعد الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي الذى أكد إصابته بالصليبي.