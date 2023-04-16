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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم السبت 15 - 4 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مباراة واحدة، لكنها حاسمة في صراع القاع بالدوري، حيث حقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد سديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها، ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود فمرر إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.
بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 34، بينما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفا. وجاء ترتيب الدورى المصري بعد مباراة اليوم السبت كالتالي:
ترتيب الدورى المصري بعد مباراة اليوم
ترتيب الدورى المصري بعد مباراة اليوم