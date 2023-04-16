ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم السبت 15 - 4 - 2023

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مباراة واحدة، لكنها حاسمة في صراع القاع بالدوري، حيث حقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد سديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها، ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود فمرر إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.