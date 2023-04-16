البنك الأهلى يهزم طلائع الجيش فى صراع الهروب من قاع الدورى

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البنك الأهلى فوزا مثيرا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة القاهرة - سامية سيد - حقق فريقفوزا مثيرا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد سديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها، ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود فمرر إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.

بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز في 4، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 34، بينما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفا.

وجاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو، وخط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، محمود قاعود، أحمد ياسر، وخط الهجوم: أسامة فيصل". وجاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو، وخط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، محمود قاعود، أحمد ياسر، وخط الهجوم: أسامة فيصل".

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: أحمد مسعود في مركز حراسة المرمي، وخط الدفاع: الرباعي أحمد زولا، محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد متعب، وخط الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة، وخط الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق، خالد قمر".