شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يتدرب بقوة فى بداية عهد أوسوريو للعودة لحراسة مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بقوة خلال الفترة الحالية، للعودة مرة أخرى للتشكيلة الأساسية للفريق خلال المباريات فى الفترة المقبلة، مستغلاً تواجد قدوم جهاز فني جديد تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أسوريو للفت أنظاره.

ويبذل عواد جهدا كبيرا فى التدريبات للظهور مع الزمالك فى المباريات القادمة، في ظل الاعتماد على محمد صبحى فى حماية عرين الفريق الأبيض.

ويغيب محمد عواد عن حماية عرين الزمالك منذ منتصف فبراير الماضى،حيث ابتعد الحارش عن التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض لـ 10 مباريات متتالية في جميع البطولات.

فى سياق متصل بات أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهدداً بالغياب عن صفوف الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى فتوح من كدمة أسفل الظهر تعرض لها في مباراة حرس الحدود الماضية التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى واستبدل على أثرها في الدقيقة 67 من عمر اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

وحصل أحمد فتوح على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، وأدى فتوح تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، وحصل على راحة من التدريبات الجماعية بناءً على قرار الجهاز الفني.