شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح مهدد بالغياب عن الزمالك أمام المقاولون بسبب آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مهدداً بالغياب عن صفوف الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى فتوح من كدمة أسفل الظهر تعرض لها في مباراة حرس الحدود الماضية التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى واستبدل على أثرها في الدقيقة 67 من عمر اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

وحصل أحمد فتوح على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، وأدى فتوح تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، وحصل على راحة من التدريبات الجماعية بناءً على قرار الجهاز الفني.

في سياق متصل انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة وشارك فى المران بصورة طبيعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له فى الفترة الماضية.

وخاض عمر جابر المران وجزءا من التدريبات الفنية في مران اليوم ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة للزمالك بشكل طبيعي.

فى نفس الوقت، أدى يوسف أسامة نبيه وعبد الله محمد ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر رباعي الفريق تدريبات خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية، وخاض الرباعي تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال، على هامش مران اليوم السبت.