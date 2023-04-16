شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يسجل الهدف الثانى للبنك الأهلى أمام الطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وجاء الهدف في الدقيقة 51 بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى الجيش محمد شعبان فوصلت الكرة إلى محمود قاعود فمرر إلى أسامة فيصل المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت منتصف المرمى الخالي.
وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالي حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو، وخط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، محمود قاعود، أحمد ياسر، وخط الهجوم: أسامة فيصل.
وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلى على النحو التالي: "أحمد صبحي، كريم بامبو، حمدي علاء، موسى دياوارا، عاصم صلاح، إسلام جابر، أسامة إبراهيم، حسام أشرف، أحمد ياسين".
فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: أحمد مسعود في مركز حراسة المرمي، وخط الدفاع: الرباعي أحمد زولا، محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد متعب، وخط الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة، وخط الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق، خالد قمر.
يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.
في المقابل تراجع البنك الأهلى بعد هزيمته الأخيرة من الزمالك، للمركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدفا، وسكنت شباكه 34.