شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يستعين بمدحت عبد الهادى وأحمد مجدى لاستكشاف المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعان الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بجهازه المعاون مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، من أجل استكشاف فريق المقاولون العرب قبل المواجهة التى ستجمعهما.

ويرغب أوسوريو في معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف ذئاب الجبل، والطريقة الفنية التي يتم اتباعها حتي يتمكن من رسم خطة المباراة وتحديد العناصر التي سيعتمد عليها.

كما طلب المدرب من الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور محمد أسامة، تقريرًا مفصلًا عن حالة المصابين بالفريق، والبرنامج العلاجي الذي يتم إتباعه مع كل لاعب.

وطلب أوسوريو من الجهاز الطبي، الكشف عن إصابات اللاعبين الذين تماثلوا للشفاء في الفترة الحالية، وأصبحوا جاهزين للمشاركة مع الفريق سواء في التدريبات الجماعية، أو في المباريات الرسمية، حتى يتمكن المدير الفني من تحديد إمكانية الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة، مثل محمود شيكابالا وعبد الله جمعة.

واستأنف أمس الجمعة فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حرس الحدود بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول المسابقة.