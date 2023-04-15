شكرا لقرائتكم خبر سفيان بوفال: شوهوا تصريحاتي عن رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف النجم المغربي سفيان بوفال مهاجم الريان المنافس في الدوري القطري عن استيائه من «تحوير» تصريح له أدلى به لقناة «الكأس» القطرية، وتحدث فيه عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر المنافس في الدوري السعودي.

ونشر بوفال صورة من صحيفة «سبورت» الإسبانية على خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي على منصة «انستقرام»، تظهر رونالدو في لحظة بكاء بعد خروج منتخب البرتغال من دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، على يد المنتخب المغربي، وعليها عنوان عريض يقول «بوفال سعيد ببكاء رونالدو».

وأكد بوفال أن هذا العنوان يدخل في سياق الأخبار الكاذبة، كما طالب بوفال، بتوخي الأمانة في نقل تصريحاته الصحافية، وقال «من فضلكم لا تشوهوا تصريحاتي».

ونشر بوفال مقطعا من الحوار الذي أجراه مع القناة القطرية عبر خاصية «ستوري» أيضا، حيث قال «مع كامل الاحترام لكريستيانو رونالدو، كنت أفضل أن يبكي هو ولا نبكي نحن، بالأحرى كنا سعداء بإنجازنا غير المسبوق».

وأثبت الفيديو الذي نشره بوفال أنه لم يذكر في تصريحه بأنه كان سعيدا أو مستمتعا ببكاء النجم البرتغالي.