شكرا لقرائتكم خبر نادي كورينثيانز يرفض التعاقد مع كاكو التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد موقع «torcedores» البرازيلي بأن نادي كورينثيانز رفض التحرك في أي مفاوضات للتعاقد مع محترف نادي التعاون، الباراجوياني أليخاندرو روميرو، المُلقب بـكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما ورد، فإن كاكو عرض على إدارة كورينثيانز خلال الأيام الماضية، لكن النادي المنافس في الدوري البرازيلي ليست لديه قناعة بأن نجم التعاون يمكنه تقديم الإضافة الفنية للفريق.

وكان كاكو قد حقق رقما تاريخيا مع التعاون، وأصبح أكثر من صنع أهدافا خلال موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، حيث قدم حتى الآن 13 «أسيست»، بعد مرور 23 جولة من عمر مسابقة دوري روشن.

وابتعد اللاعب صاحب الـ28 عاما بفارق 4 تمريرات حاسمة عن محترف الاتحاد، البرازيلي إيغور كورنادو، الذي صنع 9 أهداف خلال الموسم الحالي في دوري روشن.

وتجاوز كاكو الرقم القياسي المسجل للبرازيلي، مارسيلو كماتشو، والهولندي يوسف الجبلي، حيث صنع كل منهما 12 هدفا في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين.