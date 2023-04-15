نادي كورينثيانز يرفض التعاقد مع كاكو التعاون

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وحسبما ورد، فإن كاكو عرض على إدارة كورينثيانز خلال الأيام الماضية، لكن النادي المنافس في الدوري البرازيلي ليست لديه قناعة بأن نجم التعاون يمكنه تقديم الإضافة الفنية للفريق.
وكان كاكو قد حقق رقما تاريخيا مع التعاون، وأصبح أكثر من صنع أهدافا خلال موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، حيث قدم حتى الآن 13 «أسيست»، بعد مرور 23 جولة من عمر مسابقة دوري روشن.
وابتعد اللاعب صاحب الـ28 عاما بفارق 4 تمريرات حاسمة عن محترف الاتحاد، البرازيلي إيغور كورنادو، الذي صنع 9 أهداف خلال الموسم الحالي في دوري روشن.
وتجاوز كاكو الرقم القياسي المسجل للبرازيلي، مارسيلو كماتشو، والهولندي يوسف الجبلي، حيث صنع كل منهما 12 هدفا في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين.
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