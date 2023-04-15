شكرا لقرائتكم خبر شباب الأخضر في نهائي البطولة العربية لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد تقدم الأخضر في شوط المواجهة الأول بنتيجة (11 - 07)، وتمكن منتخب الجزائر من إحراز التعادل وإنهاء الأشواط الأصلية بنتيجة (25 - 25)، وفي الأشواط الإضافية حسم الأخضر تأهله وخطف البطاقة المؤهلة للمواجهة النهائية، وحصل اللاعب أحمد آل سعيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
ومن المقرر أن يخوض الأخضر المواجهة النهائية مع الفائز من مواجهة منتخبي تونس وليبيا، وذلك فجر الاثنين المقبل الموافق 17 أبريل 2023 م، عند تمام الواحدة والنصف.
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