حمدالله يتفوق على تاليسكا وإيغالو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشتعل الصراع على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» خلال الموسم الحالي 2022-23، حيث يحتل الصدارة حاليا 3 لاعبين، بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة.

ويتساوى مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مع مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو، وجناح النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، برصيد 16 هدفا لكل منهم، إلا أن هناك إحصائية تميز هداف «النمور» عن منافسيه.

ووفقا لشبكة «sofascore» العالمية، فإن حمدالله أفضل من تاليسكا وإيغالو في ترجمة الفرص إلى أهداف خلال منافسات دوري روشن السعودي؛ إذ لم يهدر اللاعب المغربي سوى 5 فرص محققة، بينما أضاع نجم النصر 7 فرص، وأهدر هداف الهلال 10 فرص.

وكان المهاجم المغربي، صاحب الـ32 عاما، قد وفد إلى الدوري السعودي في عام 2018، من بوابة نادي النصر، واستطاع من قبل حصد لقب هداف الدوري في مناسبتين، كما قاد فارس نجد لتحقيق البطولة في موسم 2018-2019.

وأحرز حمد الله 112 هدفا بقميص النصر خلال 108 مباريات في كل المسابقات، وفي بداية العام الماضي 2022، انضم إلى نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر، حيث واصل التألق برفقة النمور، محرزا 33 هدفا في 38 مباراة عبر كل البطولات.

ويعتبر النجم المغربي أكثر اللاعبين حصولا على ركلات الجزاء في دوري روشن للمحترفين بعد أن ربح ركلة جزاء لصالح فريقه خلال مواجهته مع مضيفه الوحدة، الأحد 9 أبريل، ضمن الجولة الـ23.

وحصل حمدالله على ركلة الجزاء بعد إعاقته من لاعب الوحدة، الكوستاريكي أوسكار دوارتي، ليكون مهاجم الاتحاد قد ربح 4 ركلات جزاء هذا الموسم في دوري روشن السعودي، كأكثر من أي لاعب آخر.

يذكر أن الاتحاد يتصدر حاليا جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ويأتي الشباب ثالثا برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الهلال المرتبة الرابعة بـ46 نقطة.

الهدافون:

