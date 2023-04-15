شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: لا نستحق الهزيمة من الاتحاد ومواجهة الأهلى صعبة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، أن فريقه لا يستحق الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى.

وقال أحمد سامى، فى تصريحات صحفية، إن فريقه لا يستحق الهزيمة من الاتحاد السكندرى، خاصة أنه استحوذ على المباراة بعد هدف الاتحاد الأول، وفى الوقت الذي اقترب الفريق من إدراك التعادل تلقى الفريق الهدف الثاني والثالث من أخطاء دفاعية سهلة.

وأضاف أحمد سامى: مباراة الأهلى ستكون صعبة جدا خاصة فى ظل المستويات الكبيرة التى يقدمها الأحمر فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ضيق الوقت بين مباراة الاتحاد والأهلى، وسيعمل على تدريب اللاعبين على طريقة لعب المارد الأحمر.

ويتدرب فريق سموحة اليوم بدون راحة لضيق الوقت بين مواجهة الاتحاد والأهلي، ويختتم استعداداته غدا لمواجهة الأهلي في محاولة لتدريب اللاعبين على طريقة لعب الأهلى للخروج بنتيجة إيجابية.

ويدرس أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، إعادة الهانى سليمان لحراسة مرمى سموحة في مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء تفكير أحمد سامى فى إعادة الهانى سليمان للتشكيل الأساسي بعد الأخطاء التى ارتكبها عمر صلاح أمام الاتحاد وأدت إلى خسارة الفريق المباراة والثلاث نقاط.

ويعول أحمد سامى على خبرات الهانى سليمان أمام الأهلي لمحاولة الذود عن مرمى الفريق السكندرى ومساعدة الفريق لخطف الثلاث نقاط، خاصة بعد ابتعاده عن حراسة سموحة آخر 4 مباريات خاضها سموحة وهي والإسماعيلى وأسوان والداخلية والاتحاد السكندرى.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا.