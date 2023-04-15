شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف تقدم البنك الأهلى على الطلائع من هدف عكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل خالد سطوحي، لاعب الطلائع، هدفا للبنك الأهلى بالخطأ في مرماه في الشوط الأول بعدما حاول متابعة تسديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء، وإبعادها عن مرمى فريقه، ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ.

طلائع الجيش الشوط الأول أمام نظيره البنك الأهلى ، متأخرا بهدف، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة وأنهى فريقالشوط الأول أمام نظيره، متأخرا بهدف، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو، وخط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، محمود قاعود، أحمد ياسر، وخط الهجوم: أسامة فيصل".

وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلى علي النحو التالي: "أحمد صبحي، كريم بامبو، حمدي علاء، موسي دياوارا، عاصم صلاح، إسلام جابر، أسامة إبراهيم، حسام أشرف، أحمد ياسين".

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: أحمد مسعود في مركز حراسة المرمي، وخط الدفاع: الرباعي أحمد زولا، محمد فتح الله ، خالد سطوحي، أحمد متعب، وخط الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة، وخط الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق، خالد قمر".