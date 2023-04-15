شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف تقدم البنك الأهلى على الطلائع من هدف عكسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل خالد سطوحي، لاعب الطلائع، هدفا للبنك الأهلى بالخطأ في مرماه في الشوط الأول بعدما حاول متابعة تسديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء، وإبعادها عن مرمى فريقه، ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ.
وجاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو، وخط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، محمود قاعود، أحمد ياسر، وخط الهجوم: أسامة فيصل".
وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلى علي النحو التالي: "أحمد صبحي، كريم بامبو، حمدي علاء، موسي دياوارا، عاصم صلاح، إسلام جابر، أسامة إبراهيم، حسام أشرف، أحمد ياسين".
فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: أحمد مسعود في مركز حراسة المرمي، وخط الدفاع: الرباعي أحمد زولا، محمد فتح الله ، خالد سطوحي، أحمد متعب، وخط الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة، وخط الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق، خالد قمر".
يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.
في المقابل تراجع البنك الأهلى بعد هزيمته الأخيرة من الزمالك، للمركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدفا، وسكنت شباكه 34.