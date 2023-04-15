البنك الأهلى يتقدم على طلائع الجيش بهدف فى الشوط الأول

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البنك الأهلى الشوط الأول أمام نظيره طلائع الجيش متقدما بهدف دون رد سجله خالد سطوحي في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة القاهرة - سامية سيد - أنهى فريقالشوط الأول أمام نظيره طلائع الجيش متقدما بهدف دون رد سجله خالد سطوحي في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 25 بعد سديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ. وجاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي حراسة المرمي: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو، وخط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، محمود قاعود، أحمد ياسر، وخط الهجوم: أسامة فيصل".

وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلى علي النحو التالي: "احمد صبحي، كريم بامبو، حمدي علاء، موسي دياوارا، عاصم صلاح، إسلام جابر، أسامة ابراهيم، حسام أشرف، أحمد ياسين".

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: أحمد مسعود في مركز حراسة المرمي، وخط الدفاع: الرباعي أحمد زولا، محمد فتح الله ، خالد سطوحي، أحمد متعب، وخط الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة، وخط الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق، خالد قمر".