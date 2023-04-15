شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستمر فى تطبيق التدوير بالأهلى فى مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على استمرار عملية التدوير بين اللاعبين خلال مباراته القادمة ضد سموحة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحرص كولر على إجراء تغييرات على تشكيل الأهلي في مباراته الأخيرة ضد فاركو بعدما منح الفرصة لأكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل محمود متولي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو ومحمد شريف، فيما أراح أكثر من لاعب مثل مروان عطية وعمرو السولية ومحمود كهربا وبيرسي تاو، بخلاف المصابين محمد عبد المنعم ورامي ربيعة.

ويفكر كولر في استمرار سياسة التدوير بين اللاعبين خشية من تعرض لاعبيه للإرهاق قبل مباراته الهامة ضد الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتمسك السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، بالتعاقد مع حارس مرمى مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التراجع الشديد في مستوى محمد الشناوى الحارس الاساسى هذا الموسم، ويرغب كولر في إيجاد ضالته بالعثور على حارس مرمى مميز يستطيع أن يكون الحارس الاساسى للفريق بالموسم المقبل.

وطلب كولر فى جلسته الأخيرة مع مسئولى المارد الأحمر، ضرورة دعم 5 مراكز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بخلاف مركز حراسة المرمى.

وأخطر كولر مسئولى الأهلى بحاجة الفريق للتعاقد مع ثنائى هجومى مميز يستطيع سد العجز فى خط هجوم الفريق، والذى أظهرت المباريات الأخيرة حاجته للدعم بقوة، بعد الفشل فى التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وطلب كولر من إدارة الأهلى ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مميز يكون بمثابة البديل المميز للتونسى على معلول الظهير الأيسر الحالى للفريق، والذى يعانى من إجهاد شديد من كثرة مشاركاته مع الفريق بالبطولات المختلفة.