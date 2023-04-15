توخيل يصف تعادل" البايرن" مع هوفنهايم بخطوة كبيرة للوراء

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن تعادل فريقه اليوم " السبت" أن التعادل 1-1 مع هوفنهايم اليوم السبت في الدوري الألماني.

ووصف توخيل التعادل مع هوفنهايم بمثابة خطوة كبيرة إلى الوراء، حيث لم تكن لدينا السرعة الكافية، وارتكبنا أخطاء.

وأضاف: بدأنا في الدفاع بلا مبالاة، الأداء اليوم لم يكن كافيًا؛ لقد كانت خيبة أمل بالنسبة لي، لدينا الكثير من الأمور التي علينا تحسينها.

مبديًا دهشته من الحمية خلال المران والتي غابت في الملعب، أنا غير سعيد على الإطلاق وغير راضٍ تمامًا".

وقال مدرب بايرن ميونخ: علينا معالجة ذلك أولاً، لكنها بالتأكيد خطوة كبيرة إلى الخلف، اليوم كان الوقت المناسب للثقة، لم ننجح على الإطلاق.

وأضاف: سيكون الأمر صعبًا يوم الأربعاء على أي حال في

مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي، ولن يصبح الأمر أسهل الآن، حيث أهدرنا فرصة على أنفسنا والمشجعين للإيمان المطلق بقدرتنا.

وكشف توخيل عن أن ساديو ماني مهاجم الفريق الذي اعتدى على زميله ليروي ساني قدم اعتذارا وغدًا سيعود إلى التدريبات كالمعتاد وسيكون في الفريق ضد مانشستر سيتي"

وفرض هوفنهايم التعادل على بايرن ميونخ، بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدف بنيامين بافارد.

ويأتي التعادل بعد الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد.