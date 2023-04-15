واتكينز يتفوق على هالاند وكبار الدوري الإنجليزي في عام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز نجم أستون فيلا مستويات تهديفية مميزة للغاية جعلته يتفوق على النرويجي إيرلينج هالاند وكبار البريميرليج في عام 2023.

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وقاد أولي واتكينز فريقه أستون فيلا لتحقيق فوزًا كبيرًا على نيوكاسل بثلاثية نظيفة بعدما سجل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ورفع أولي واتكينز رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا خلال 30 مباراة له في الموسم الحالي من البريميرليج.

وأصبح أولى واتكينز أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي تحت قيادة

أوناي إيمري.

ويعد واتكينز هو أكثر من سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي خلال عام 2023 متفوقًا على إيرلينج هالاند وهاري كين وماركوس راشفورد بواقع 11 هدفًا.

كما يعتبر هو اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف بالدوري الإنجليزي في عام 2023 بواقع 14 مساهمة تهديفية ( 11 هدفًا و3 تمريرات حاسمة).

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