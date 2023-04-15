الخطيب يجتمع بالجهاز الفني لكرة اليد بالأهلي لمناقشة التحضيرات للمرحلة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، اجتماعًا مطولًا اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال»، بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، عقب التتويج ببطولة الكأس أمس، والذي جاء بعد أيام قليلة من الفوز ببطولة الدوري.

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بدأ الاجتماع بتهنئة رئيس النادي للجهاز الفني، والإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها مع لاعبيه على مدار الموسم من أجل الجمع بين بطولتي الدوري والكأس. وتطرق الحديث إلى الترتيبات اللازمة واحتياجات الفريق للمرحلة المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات، خاصة وأن الفريق سوف يخوض منافسات قوية في بطولتي كأس السوبر الإفريقية وكأس

الكؤوس.

حضر الاجتماع كل من: الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، والكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة.

واستمع رئيس النادي إلى رؤية المدير الفني ومعاونيه، بهدف استمرار مسيرة الانتصارات والتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي، وأكد على دعم مجلس الإدارة للفريق وجهازه على كافة المستويات.

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