بودبوز يتقدم لـ الأهلي على الفيصلي في الشوط الأول بدوري يلو

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الأول بين الأهلي والفيصلي بتقدم الراقي بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الطرفين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد عبدالله الفيصلي، ضمن مؤجلات الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي الدرجة الثانية "دوري يلو" للموسم الحالي 2022-2023.

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ملخص الشوط الاول بين الأهلي والفيصلي

وسجل اللاعب رياض بودبوز هدف الأهلي الوحيد في الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 44 بعد خطأ على مدافع الفيصلي اللاعب ياسين برناوي.

وشهد الشوط الاول إلغاء هدف لمدافع الأهلي

اللاعب باستوس في الدقيقة 17 بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، حيث قرر الحكم وجود حالة تسلل على المدافع الأنجولي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 61 نقطة في المركز الأول من الترتيب بفارق 5 نقاط عن الأخدود الثاني في الترتيب، بينما يتوقف رصيد الفيصلي عند النقطة 43 في المركز الخامس.

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