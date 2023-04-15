ريال مدريد يتعادل مع قادش في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الاول بين ريال مدريد وقادش بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة الجارية بين الطرفين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد نويفو ميرانديلا، ضمن مواجهات الجولة 29 من مواجهات الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2022-2023.

أقرأ ايضًا..

رقم مميز لـ أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد بالبريميرليج

ملخص الشوط الأول بين ريال مدريد وقادش

وشهد الشوط الأول استحواذ كامل من جانب الميرنجي على أصحاب الأرض، كما كانت الفعالية الهجومي لصالح الضيوف في تلك المواجهة.

وشهد الشوط الأول بطاقة صفراء وحيده كانت من نصيب اللاعب روبن الكاراز في الدقيقة 29.

انتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بهدفين مقابل هدف وحيد للميرنجي، ويامل في تحقيق الانتصار الليلة لمواصلة السيطرة على المركز الثاني وتقليل الفارق بينه وبين برشلونة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 60 نقطة في المركز الثاني من الترتيب، بينما يرتفع رصيد قادش إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر من الترتيب.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا