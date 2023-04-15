باريس سان جيرمان يصرب لانس بثلاثية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدمًا على لانس بثلاثية دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب ستاد حديقة الامراء، ضمن مواجهات الجولة 31 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الأول في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول عن طريق النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

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وفي الدقيقة 37 من عمر المباراة تمكن فريق العاصمة الفرنسية من اقتناص الهدف الثاني عن طريق اللاعب فيتينيا من تسديدة صاروخية.

وفي الدقيقة 40 من الشوط الأول نجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اقتناص الهداف الثالث للعملاق الباريسي لينتهي الشوط الأول بنتيجة

3-0.

بدأ فريق العاصمة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: دانيلو بيريرا – ماركينيوس - سيرخيو راموس - أشرف حكيمي.

الوسط: فيتور فيريرا - فابيان رويز - فيتينيا - نونو مينديش.

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الليجا الفرنسية برصيد 69 نقطة، بينما على الجانب الأخر يتواجد لانس في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

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