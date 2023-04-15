ويلفريد زاها يحسم موقفه من عرضي الاتحاد والنصر

ياسر رشاد - القاهرة - حسم النجم الإيفواري ويلفريد زاها لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي موقفه من الرحيل عن النسور والانتقال لأحد فريقي الاتحاد والنصر في الميركاتو الصيفي المقبل.

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سجل زاها 6 أهداف في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس، ويمتلك عرض قوي لتجديد عقده مع كريستال بالاس، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

عروض تنافسية لـ زاها من الاتحاد والنصر

تلقى زاها عرض قوي من نادي الاتحاد مقابل 9 ملايين يورو سنويًا للتوقيع والانتقال للنمور في الموسم المقبل، بينما تلقى

اللاعب عرض قوي من فريق النصر مقابل 11 مليون يورو سنوياً.

قطع نادي كريستال بالاس الطريق على الاتحاد والنصر ويقترب من تجديد عقد زاها مع الفريق لمدة 4 مواسم جديده تنتهي في يونيو من عام 2017، وبعقد قيمته 200 ألف جنية إسترليني في الأسبوع، ما يساوي 12 مليون جنية في الموسم.

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