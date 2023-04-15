وكيل جوندوجان يصدم برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - نفى وكيل أعمال النجم الألماني جوندوجان لاعب خط وسط مانشستر سيتي، عن الأنباء التي ظهرت في الساعات الماضية، بشأن تواصل فريق برشلونة لاتفاق يقضي بانتقاله في نهاية الموسم.

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تحدث وكيل جوندوجان لصحيفة "أس" قائلا: "إنني مندهش من أين تأتي القصص عن صفقة تم إتمامها منذ أسابيع عديدة، ولا يوجد حتى الآن اتفاق مع أي نادٍ، ولم يتقرر بعد أين سيلعب في السنوات القليلة المقبلة ".

وأضاف: "لا يزال بإمكانه الفوز بثلاثة ألقاب كبرى هذا الموسم كقائد لمانشستر سيتي، هذا هو الشيء الوحيد الذي يركز عليه الآن".

ينتهي عقد نجم مانشستر سيتي مع الفريق في يونيو المقبل، ما يمنحه حرية

التوقيع لأي ناد مجانا.

وكشفت تقارير صحفية في حال انتقل جوندوجان إلى برشلونة، فقد يفتح الباب أمام تشيلسي للتعاقد مع جافي لاعب وسط برشلونة.

انتقل النجم الألماني إلى صفوف مانشستر سيتي، في عام 2019 قادمًا من بورسيا دورتموند.





وشارك مع مانشستر سيتي، في 293 مباراة خلال 5 مواسم تحت قيادة بيب جوارديولا، سجل فيها 54 هدفًا وصنع 38.

بينما شارك في هذا الموسم في 40 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلهما.