باريس سان جيرمان يعزز تقدمه على لانس بالهدف الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - عزز فريق باريس سان جيرمان تقدمه على لانس بعمدما سجل الهدف الثاني في المباراة الجارية الآن على ملعب ستاد حديقة الامراء، ضمن مواجهات الجولة 31 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 37 من عمر المباراة عن طريق اللاعب فيتينيا من تسديدة صاروخية.

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بينما جاء الهدف الأول في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول عن طريق النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

بدأ فريق العاصمة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: دانيلو بيريرا – ماركينيوس - سيرخيو راموس - أشرف حكيمي.

الوسط: فيتور فيريرا - فابيان رويز - فيتينيا - نونو مينديش.

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الليجا الفرنسية برصيد 69 نقطة، بينما على الجانب الأخر يتواجد لانس في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

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