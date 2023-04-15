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باريس سان جيرمان يتقدم على لانس بهدف مبابي

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم باريس سان جيرمان على لانس بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب ستاد حديقة الامراء، ضمن مواجهات الجولة 31 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بالموسم الحالي 2022-2023.

 

جاء الهدف في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول عن طريق النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

 

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بدأ فريق العاصمة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: دانيلو بيريرا – ماركينيوس - سيرخيو راموس - أشرف

حكيمي.

الوسط: فيتور فيريرا - فابيان رويز - فيتينيا - نونو مينديش.

الهجوم: ليونيل - كيليان مبابي.

 

يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الليجا الفرنسية برصيد 69 نقطة، بينما على الجانب الأخر يتواجد لانس في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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