مانشستر سيتي يحقق فوزاً ثميناً أمام ليستر سيتي وسقوط تشلسي وتوتنهام

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق مانشستر سيتي فوزاً مستحقاً على ضيفه ليستر سيتي 3-1 اليوم السبت في الجولة 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل كل من جون ستونز (5) والنرويجي إيرلنغ هالاند (13 من ركلة جزاء، و25) أهداف السيتي فيما دوّن النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (75) هدف الضيوف الوحيد.

ويحتل مانشستر سيتي مركز الوصافة بـ70 نقطة فيما يعاني ليستر سيتي في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة.

واصل أستون فيلا تألقه مع مدربه الإسباني أوناي إيمري وحقق فوزاً غالياً على ضيفه نيوكاسل الذي يعيش موسماً استثنائياً هو الآخر، بالتغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح الجولة.

وجاءت انطلاقة المباراة قوية من جانب أستون فيلا الذي افتتح التسجيل مبكراً عبر لاعبه جاكوب رامزي في الدقيقة 11 ثم أضاف الهدف الثاني عن طريق مهاجمه أولي واتكينز في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 83 عاد واتكينز المتألق وسجل الهدف الثالث.

وعزز أستون فيلا موقعه في المركز السادس بعد أن رفع رصيده إلى 50 نقطة لتزداد آماله في حصد أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

من جانبه تجمد رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة وأصبح مهدداً بفقدان المركز الثالث، علماً بأنه تلقى اليوم خسارته الرابعة فقط منذ انطلاق الموسم الحالي.

من جهته، حقق فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري انتصاره الخامس توالياً في الدوري للمرة الأولى منذ العام 1998 معززًا حظوظه بمقعد أوروبي.



سقوط مفاجىء لتوتنهام

وفي شمال لندن، حقق بورنموث مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطه توتنهام في عقر داره 3-2 ليصعب من مهمته في المشاركة في دوري الأبطال.

تقدم سبيرز عبر مهاجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون إثر تمريرة من الكرواتي ايفان بيريتشيتش (14).

لكن الأوروغوياني ماتياس فينا أدرك التعادل لفريق الساحل الجنوبي في الدقيقة 38.

وعاد بورنموث ليتقدم عبر مهاجمه دومينيك سولانكي (51).

وانتظر توتنهام حتى الدقيقة 88 ليدرك له التعادل الجناح الهولندي ارنو دانجوما بتسديدة زاحفة.

ووسط المد الهجومي لتوتنهام للخروج بنقاط المباراة الثلاث، نجح بورنموث في استغلال هجمة مرتدة سريعة ليسجل له البوركيني دانغو واتارا هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

معاناة تشلسي مستمرة

واستمر تشلسي في عروضه السيئة على الرغم من تعيين مدرب جديد هو فرانك لامبارد الذي خسر اول ثلاث مباريات له مع فريقه السابق، وكانت الأخيرة السبت على ارضه امام برايتون 1-2.

وكان لامبارد خسر أولى مبارياته امام وولفرهامبتون صفر-1 في الدوري ثم أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا صفر-2.

أجرى لامبارد تغييرات عدة على تشكيلته لكن الأمور لم تحسن على الرغم من تقدم فريقه بهدف لكونور غالاغر (13)، لكن برايتون رد باثنين عن طريق داني ولبيك (42) والباراغوياني خوسيه سيسار انسيزو (69).

وخسر إيفرتون على أرضه أمام ضيفِهِ فولهام بثلاثةِ أهدافٍ لهدف.

هاريسون ريد افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقةِ الثانيةِ والعشرين ، وفي الدقيقةِ الخامسةِ والثلاثين عدلَ دوايت ماكنيل النتيجةَ لأصحابِ الأرض، وبعد بدايةِ الشوط الثاني بست دقائق منح هاري ويسلن التقدم مجددا لفولام ، ووسع Daniel James دانييل جيمس النتيجة إلى ثلاثية في الدقيقة الثامنة والستين.

وفاجئ الضيف كريستال بالاس صاحب الأرض ساوثهامبتون وتغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء.

إيبيريشي إيز سجل هدف التقدم للضيوف في الدقيقة الرابعة والخمسين، ليعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثامنة والستين.

(بي إن سبورت)