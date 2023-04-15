شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونور الشربينى يتأهلان لنهائى بطولة بريطانيا للاسكواش.. ومصر تضمن لقب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الخامس عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة للسيدات، إلى الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-4, 8-11, 11-2.

بينما فازت نور الشربيني على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 11-5, 11-2, 9-11, 11-6 .

وكانت البطلة المصرية نوران جوهر ، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، قد فازت على النيوزيلندية جويل كينج في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 11-1، وبذلك تضمن مصر لقب السيدات.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هى حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندى بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.