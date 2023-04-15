شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهاجم البنك الأهلى بثنائية خالد قمر وكريم طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام البنك الأهلي اليوم على ملعب بتروسبورت ضم مباريات الدوري.

ومن المقرر أن يكون التشكيل كالآتى:

أحمد مسعود في مركز حراسة المرمي.

خط الدفاع: الرباعي أحمد زولا، محمد فتح الله ، خالد سطوحي، أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة.

خط الهجوم : أحمد سمير، كريم طارق، خالد قمر.

يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.

في المقابل تراجع البنك الأهلى بعد هزيمته الأخيرة من الزمالك، للمركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدف، وسكنت شباكه 34.