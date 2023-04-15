أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ محمد بسيوني _ يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم: أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "احمد صبحي _ كريم بامبو _ حمدي علاء _ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ أسامة ابراهيم_ حسام أشرف _ أحمد ياسين".

يحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.

في المقابل تراجع البنك الأهلى بعد هزيمته الأخيرة من الزمالك، للمركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدف، وسكنت شباكه 34.