شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة آخر مباريات الأهلي بالدوري قبل صدام الرجاء أفريقياً والزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلي والأفريقي، وإن كانت مباراة سموحة بعد 48 ساعة ستكون آخر مباراة للمارد الأحمر فى الدوري قبل مواجهات قوية فى أفريقيا والسوبر المصري.

الأهلي سيلعب بعد غد، الاثنين، مع سموحة بالإسكندرية فى الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز، ثم يلعب مع الرجاء المغربي بالقاهرة يوم 22 أبريل الجاري فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ثم يسافر للمغرب لمواجهة الرجاء فى مباراة العودة يوم 29 الشهر ذاته بعدها سيلعب مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل بالإمارات فى السوبر المصرى.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، السفر من المغرب عقب خوض مباراة الرجاء بدوري الأبطال إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

على صعيد آخر، أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، سعادته بالفوز الذي حققه الأحمر على فاركو بثلاثية نظيفة مساء أمس ، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز، وأوضح كولر أن الفريق قدم مباراة قوية وحقق الفوز عن جدارة، خاصة فى الشوط الأول الذي كان الأفضل من جانب اللاعبين.

وأضاف أن الجهاز الفني حريص على تدوير مشاركة بين اللاعبين في المباريات بسبب حالة الضغط التي يعيشها الفريق، وقال إن الأهلي سوف يغلق صفحة مباراة فاركو سريعًا من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة سموحة.

وأشار إلى أنه كان من الطبيعي أن ندفع بتشكيلة مختلفة خاصة بعد الفوز ببطولة مهمة مثل كأس مصر. ونحن نعمل بشكل مستمر على أن يكون جميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباريات. ومن الوارد أن نجري تعديلات في التشكيلة ولكن بعد دراسة موقف اللاعبين ووجود إصابات من عدمه".

واستعاد الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري ..سجل ثلاثية الأهلي محمود متولي ومحمد شريف وعلى معلول، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 50 نقطة جمعها من 20 مباراة، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 32 نقطة ويحتل المركز الثامن.