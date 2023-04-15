شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حكام مصريين يشاركون فى معسكر النخبة الأفريقى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معسكر حكام النخبة الأفريقى المقام بالقاهرة ويستمر إلى 18 أبريل مشاركة 8 حكام مصريين، وهم أمين عمر ومحمد معروف ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ومعهم على الڤار محمود عاشور وأحمد الغندور ومحمود البنا وعمرو الشناوى.

ويشمل المعسكر اختبارات فنية وبدنية لرفع مستوى الحكام.

وحضر البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وأحمد أبو العلا مدير اللجنة، افتتاح الدورة الخاصة بحكام النخبة الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأحد فنادق القاهرة.

وشهد الافتتاح مناقشة وبحث سبل التعاون بين ادارة حكام الكاف وبين لجنة الحكام المصرية لتطوير التحكيم المصرى ودعم الحكام المصريين فى بطولات الكاف والفيفا.

وحرص بيريرا على التاكيد على جاهزية الحكام الدوليين المصريين والرغبة فى تواجد طاقم مصرى كامل فى بطولات كأس العالم فى الاختيارات القادمة للكاف و الفيفا.