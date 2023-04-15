شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. بطلا العالم يرفضان الإفطار فى بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الرياضة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد، وموقف اليوم مع النجمين، علي فرج وطارق مؤمن، بطلى العالم للاسكواش، ومن أبرز نجوم الملعب الزجاجي.

يخوض أبطال الاسكواش المصريين الكثير من مبارياتهم وبطولاتهم خارج مصر، وهو ما يضعهم تحت ظروف صعبة قد لا تتناسب مع توقيت شهر رمضان المبارك، لعدم مراعاة مواعيد الصيام والإفطار طبقا لمواعيد ونظام الدولة التي تستضيف البطولة.

وشهد شهر إبريل الجارى مشاركة ثنائي الاسكواش المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الخامس عالميا وبطل العالم فى آخر نسخة، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف السادس عالميا، وبطل العالم نسخة 2019، في بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والتي تعد أحد أعرق البطولات في تاريخ اللعبة، وتستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

ونظراً لتضارب مواعيد مباريات البطولة مع مواعيد الصيام، اضطر الثنائي المصري إلى خوض مباراة قوية فى مواجهة بعضهما البعض، ورفض الثنائي الإفطار وتمسكا باستكمال الصيام، رغم المجهود البدني الكبير الذى تحتاجه اللعبة، وانتهت المباراة بفوز علي فرج على طارق مؤمن بنتيجة 3-1 بعد منافسة قوية.