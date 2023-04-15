شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ26 بالدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، بعد غد الاثنين، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة، على رأسها مباراة الأهلى مع سموحة والزمالك مع المقاولون العرب.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة السادسة والعشرين للدورى الممتاز الاثنين 17 أبريل الزمالك & المقاولون العرب ..9.15 مساءً سموحة & الأهلى ..9.15 مساءً الثلاثاء 18 أبريل إنبى & أسوان..9.15 مساءً بيراميدز & الداخلية..9.15 مساءً الأربعاء 19 أبريل طلائع الجيش & فيوتشر..9.15 مساءً البنك الأهلى & حرس الحدود..9.15 مساءً فاركو & غزل المحلة..9.15 مساءً الخميس 20 أبريل المصري & الإسماعيلى..9.15 مساءً سيراميكا & الاتحاد السكندري..9.15 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.