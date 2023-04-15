مانشستر يونايتد يستهدف جواو فيليكس في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - يُراقب مسؤولي مانشستر يونايتد جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد المعار لتشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي يتجه لعدم تفعيل بند شراء البرتغالي بصفة نهائية، حيث يرى الفريق اللندني أن 90 مليون جنبه إسترليني رقم كبير لدفعه في فيليكس.

وأشارت إلى أن العلاقة بين جواو ودييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد وصلت لخط النهاية، حيث يرفض الدولي البرتغالي العودة لصفوف العملاق الإسباني في ظل تواجد الأرجنتيني على رأس القيادة الفنية للروخيبلانكوس.

في سياق متصل، يرغب مانشستر يونايتد في استغلال وضع اللاعب بتقديم عرضًا لشراؤه

خلال الصيف المقبل.جاء تفكير اليونايتد بناءًا على طلب من المدير الفني إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر.وكان جواو فيليكس قد انتقل لصفوف تشيلسي قادمًا من أتلتيكو مدريد بناءًا على توصية من المدرب جراهام بوتر، المدير الفني السابق للبلوز.الجدير بالذكر أن إدارة تشيلسي وجهت الشكر لجراهام بوتر وأعلنت تولي فرانك لامبارد قيادة البلوز فنيًا حتى نهاية الموسم.

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