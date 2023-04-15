مانشستر سيتي يضرب ليستر بثلاثية في أول نصف ساعة من المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق مانشستر سيتي هز شباك ليستر بثلاثية نظيفة في أول نصف ساعة من أحداث الشوط الأول في المباراة الجارية الآن على ستاد الاتحاد ضمن منافسات 31 في الدوري الإنجليزي.

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وافتتح مانشستر سيتي السجل التهديفي لمباراة ليستر سيتي من خلال جون ستونز بصناعة رودري في الدقيقة 5 من عمر المباراة .

وأحرز هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدافين في شباك ليسترسيتي في الدقيقة 13 والهدف

الثاني في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

وبدأ مانشستر سيتي بهذا التشكيل الرسمي أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز،، لابورت، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليش، رياض محرز.

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