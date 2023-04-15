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مانشستر سيتي يضرب ليستر بثلاثية في أول نصف ساعة من المباراة

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ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق مانشستر سيتي هز شباك ليستر  بثلاثية نظيفة في أول  نصف ساعة من أحداث الشوط الأول  في المباراة الجارية الآن على ستاد الاتحاد ضمن منافسات 31 في .

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وافتتح مانشستر سيتي  السجل التهديفي لمباراة ليستر سيتي من  خلال جون ستونز بصناعة رودري  في الدقيقة 5 من عمر المباراة .

 

وأحرز هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدافين في شباك ليسترسيتي  في الدقيقة 13  والهدف

الثاني  في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

 

وبدأ مانشستر سيتي  بهذا التشكيل الرسمي  أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز،، لابورت، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليش، رياض محرز.

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