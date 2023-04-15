عيسى يتألق بين كبار الجولف في بطولة مينا تور الدولية بماليزيا

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع عيسى أبو العلا نجم منتخبنا الوطني الأول للجولف مزاحمة اللاعبين الكبار المحترفين فى الاسبوع الاول من بطولة مينا تور الدولية للجولف المقامة حاليا فى ماليزيا.

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وتأهل عيسى إلى النهائيات في بطولة مينا تور فى الأسبوع الأول، حقق المركز الثامن عشر فى الترتيب العام مسجلا 4 ضربات فوق المعدل.

أصبح عيسى اللاعب الوحيد من بين اللاعبين الهواة الذي نجح فى بلوغ النهائيات لينافس بذلك المحترفين ويأتي فى المركز الثامن

عشر من بين 52 محترفا بلغوا نفس المرحلة.

ومن المقرر ان يشارك عيسى ابو العلا فى الاسبوع الثانى والاخير للبطولة فى ماليزيا خلال الفترة من 18 إلى 20 ابريل الجارى برفقة زميله نجم منتخبنا الوطنى دين نعيم وذلك ضمن خطة الاعداد والتأهيل لاولمبياد باريس 2024 .

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