مرتضي منصور يكرم براعم الزمالك 2012 بعد التتويج ببطولة "زد"

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تكريم رئيس الزمالك مرتضى منصور لفريق البراعم 2012.

جاء تكريم منصور بعدما حقق فريق البراعم الفوز ببطولة زد الودية.

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وتقدم رئيس الفارس الأبيض بالتهنئة لمدير قطاع المدرسة والجهاز الفني والإداري والبراعم بقيادة طارق يحيى، حيث وجه إليهم حديثًا، فقال: "انتم مستقبل الزمالك.. قطاع الناشئين الكنز الذي يملكه النادي".

؛كان براعم الزمالك قد حقق الفوز على الأهلي في نهائي بطولة زد للبراعم بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

بينما نجح الفريق في تحقيق الفوز على الجونة وبيراميدز وزد ثم الفوز في النهائي على الفريق

الأحمر، بينما حرص كل من طارق يحيى وأسامة حسن ومحمد صبحي على التواجد أثناء التكريم.

جهاز براعم الزمالك

يتكون جهاز براعم الزمالك من: أحمد عبدالله مديرا فنيا، و يعاونه محمد صابر وأحمد جمال مدربين مساعدين، وليد عبد الكريم مدرب حراس، مجدي قاصد إداري للفريق، هشام رسلان أخصائي تأهيل، عمر عبد العزيز وحازم فوزي عمال مهمات.

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