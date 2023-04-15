شاهد..ساني يظهر بـ كدمة في الوجه بعد "لكمة" ماني

ياسر رشاد - القاهرة - في أول لقاء بعد المشاجرة بين ثنائي بايرن ميونخ، ظهرت علامات الإصابة التي تعرض لها لوريه ساني نجم الفريق البافاري قبل بداية لقاء هوفنهايم ضمن منافسات الدوري الألماني، بعد دخول زميله ماني في مناوشاته معه في المباراة الماضية.

بايرن يتعثر مجددا ويتعادل مع هوفنهايم بالدوري الألماني

وكان السنغالي ساديو ماني دخل في نقاش حاد مع زميله ساني، خلال مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي ضمن منافسات دوري أبطال أووربا.

قبل أن يدخل الثنائي في شجار داخل غرفة تغيير الملابس، ويعتدي ماني على زميله بـ "لكمة" قوية ظهرت آثارها على "شفة" ساني ، عقب

الخسارة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

قرر بايرن ميونخ على آثر ذلك، معاقبة ماني واستبعاده من قائمة الفريق البافاري لمواجهة هوفنهايم، بالإضافة لتوقيع غرامة مالية على اللاعب السنغالي.

وتعادل الفريق البافاري مع نظيره هوفنهايم بهدف لكلاهما، ليرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الدوري الألماني، بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند، فيما وصل هوفنهايم للنقطة 29 في المركز ال13.