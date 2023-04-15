بورنموث يقلب الطاولة على توتنهام ويفوز في عقر داره في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق بورنموث فوزًا غاليًا أمام توتنهام بثلاثه أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد توتنهام ضمن منافسات 31 في الدوري الإنجليزي.

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سجل سون الهدف الأول لصالح ايفان بيريستش في الدقيقة 14 في الشوط الأول ، بينما قلص بورنموث أحرز هدف التعادل من خلال ماتياس فينا بصناعة دومينيك سولانكي في الدقيقة 38.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين توتنهام و بمورنموث بهدف لكل فريق .

وضعف بورنموث نتيجة المباراة من خلال دومينيك سولانكي في الدقيقة 51 من الشوط الثاني في شباك لورس.

بينما أحرز توتنهام الهدف الثاني للتعادل لصالح

أرنوت دانجوما في الدقيقة 88 لصالح توتنهام .

وقلب دانجو واتارا مباراة توتنهام و بورنموث وسجل الهدف الثالث في شباك توتنهام بالدقيقة95.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء ، بفوز بورنموث وتوتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

بهذه النتيجة ، رفع فريق بورنموث من رصيده عند النقطة33 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 53 نقطة .

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