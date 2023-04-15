فاردي يقود تشكيل ليستر سيتي أمام السيتي في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر دين سميث المدير الفني لفريق ليستر سيتي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الإنجليزي .

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تشكيل ليستر سيتي أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: دانيال إيفرسن

في خط الدفاع: فايس، تشاجلار سويونكو، هاري سوتار.

في خط الوسط: كاستاني، تيلمانس، نديدي، كيرنان ديوسبري هول.

في خط الهجوم: كريستيانسن، فاردي، ماديسون.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليستر

في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: لابورتي، روبت دياز، وولكر.

في خط الوسط: رودي جارسيا، ستونز، سيلفا، دي بروين.

في خط الهجوم: جيريلتش، هالاند، رياض محرز.

موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي

تبدأ المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 7.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

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