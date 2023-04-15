شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ينتظم فى تدريب الزمالك بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب الاثنين المقبل في مسابقة الدوري.

وشارك جابر فى التدريبات بصورة طبيعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له فى الفترة الماضية.

وخاض عمر جابر التدريبات البدنية وجزء من التدريبات الفنية في مران اليوم ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة للزمالك بشكل طبيعي.

فى نفس الوقت، أدى يوسف أسامة نبيه وعبدالله محمد ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر رباعي الفريق تدريبات خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية، وخاض الرباعي تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال، على هامش مران اليوم السبت.

ويواصل الفريق الأول للزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.